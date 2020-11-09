В Україні пройде диктант національної єдності [ Редактировать ]
Україна пише національний диктант. Сьогодні день писемності та української мови. Спільнопис розпочнеться о дев'ятій п'ятнадцять. Диктуватиме акторка Римма Зюбіна. А сам текст написав письменник і видавець Іван Малкович.
Диктант національної єдности транслюватимуть "Українське радіо", радіо "Культура" та низка телеканалів. Усі охочі можуть надіслати свій варіант поштою.
Результати оголосять упродовж місяця-двох - залежно від кількості отриманих листів. Ті, хто напише без жодної помилки, отримають подарунковий набір книжок.
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