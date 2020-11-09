Єгиптянка вперше стала лідером рейтингу з пінг-понгу [ Редактировать ]
12-річна єгиптянка Хана Года очолила міжнародний рейтинг спортсменок з настільного тенісу віком до 15 років. Раніше цього не вдавалося досягти жодній тенісистці з Африки. Дівчина займається пінг-понгом з чотирьох років.
І вже встигла виграти чимало важливих змагань. Зокрема міжнародний турнір у Швеції. А також національну першість Єгипту на цьому чемпіонаті Хана перемогла 27-річну суперницю.
Хана Года, тенісистка вичитано:
Усі дуже дивувалися, коли я почала перемагати, але водночас і раділи за мене. Мені більше подобається змагатися зі старшими гравцями. Це складно, але цікавіше, ніж грати з однолітками.
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