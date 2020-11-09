12-річна єгиптянка Хана Года очолила міжнародний рейтинг спортсменок з настільного тенісу віком до 15 років. Раніше цього не вдавалося досягти жодній тенісистці з Африки. Дівчина займається пінг-понгом з чотирьох років.

І вже встигла виграти чимало важливих змагань. Зокрема міжнародний турнір у Швеції. А також національну першість Єгипту на цьому чемпіонаті Хана перемогла 27-річну суперницю.

Хана Года, тенісистка вичитано: