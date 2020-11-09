За неделю в столице зафиксировали 11 286 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 14,1% по сравнению с предыдущей неделей, в то же время интенсивность эпидпроцесса находится на низком уровне и на 49,2% ниже базовой линии.

Отмечается, что респираторные вирусные инфекции "подкосили" 4 379 детей и 6 907 взрослых, при этом, среди школьников заболеваемость выросла на 22,5%.

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