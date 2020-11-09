За сутки в столице зафиксировали 748 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

Всего за период эпидемии зарегистрировали 44 920 инфицированных COVID-19. 16 667 человек выздоровели (170 - за минувшие сутки). 872 инфицированных погибли (5 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

401 женщина в возрасте от 18 до 92 лет;

278 мужчин, возрастом от 18 до 87 лет;

69 детей - от 8 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (130 человек), Дарницком районе (109 случаев) и Оболонском районе (107 пациентов).

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