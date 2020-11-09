В Киевсовете будет работать дочь народного депутата от "Европейской солидарности" Владимира Арьева. Ярина "зашла" в столичный горсовет по спискам партии "Европейская солидарность".

В Facebook Арьев, уверяет, что его 20-летняя дочь всего добилась сама. На избирательную кампанию потратила всего 500 гривен. Отец пожаловался, что на Ярину выливают грязь на анонимных "зеленых" телеграмм каналах, и резюмировал, что "молодость - это недостаток, который проходит со временем". Сама девушка в соцсети написала следующее:

До сих пор не могу поверить. Но это так. Меня избрали в Киевсовет. Я была одной из двадцати от "Солидарной Молодежи", кто баллотировался в списке "Европейской Солидарности" по Киеву. Я агитировала за партию, а не за себя. Подумать не могла, что наберу столько голосов, ведь шла на 5 месте в округе, которое, по всем прогнозам, было непроходимым. PS Отдельное спасибо тем, кто выливал на меня грязь за мой возраст и фамилию.

От "Европейской солидарности" в Киевсовет избралась и бывшая "первая леди" - супруга пятого президента Украины Петра Порошенко. Марина Порошенко шла первым номером партийного избирательного списка, поэтому в самом начале избирательной кампании было очевидно, что она получит депутатский мандат.



Первый номер в партийном списке партии "Слуги народа" обеспечил место в Киевсовете и супруге министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Евгения Кулеба является известной экоактивисткой и специалитстом в области культуры.



От "Удара" депутатом Киевсовета стала племянница бывшего министра финансов Виктора Пинзеника - Олеся Пинзеник. В 2015 году она уже избиралась в Киевсовет от "Самопомощи".



В Краматорский горсовет избрался сын народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Натальи Королевской - 19-летний Ростислав.

В Харьковский облсовет прошел сын харьковского мэра Геннадия Кернеса. Кирилл Кернес шел первым номером избирательного списка партии своего отца "Блок Кернеса - успешный Харьков".

По спискам этой же политсилы депутатом Харьковского облсовета стал Олег Гуревич - бывший зять бывшего Харьковского губернатора и народного депутата Михаила Добкина.



Отец замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко - Владлен Тимошенко - избран депутатом Днепропетровского облсовета.

Ранее "Подробности" сообщали о том, где и когда пройдет второй тур местных выборов.