Массовый подвоз людей, фальсификации с бюллетенями, карусели и голосование по чужим паспортам - более 100 нарушений избирательного процесса уже зафиксировано на Донетчине. Все эти сведения переданы в правоохранительные органы. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.

"Факты нарушений избирательного процесса мы фиксируем почти во всех населенных пунктах Донетчины. Так, в Бахмуте члены комиссий дают возможность людям голосовать по чужим паспортам. В Константиновку в 4:30 утра четырьмя автобусами из Харькова привезли 150 человек для вброса бюллетеней в избирательные урны. В Мариуполе на трех участках не проходит голосование за мэра города, поскольку члены комиссий, вместе с недействительными бюллетенями для голосования в депутаты горсовета, погасили и действительные бюллетени для голосования за мэра города. В Юрьевке Мангушского района зафиксирован массовый подвоз бойцов батальона Азов и Нацгвардии, которым ранее изменили избирательный адрес, тем самым увеличив количество избирателей в Юрьевке с 400 до 1200", - отметила народный депутат.

Как сообщила Наталия Королевская, по всем фактам правонарушений поданы обращения в правоохранительные органы. Но полиция бездействует - наряд приезжает на вызов и, не разбираясь, уезжает, оставляя факты правонарушений без внимания и оценки. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленной реакции правоохранительных органов с целью не допустить фальсификации и срыва выборов на Донетчине.

"Наша команда - все штабы, наблюдатели, члены комиссий - работают и внимательно следят за процессом голосования. Все наши кандидаты уже были на избирательных участках и проголосовали. Сегодня очень важно, чтобы каждый гражданин Украины использовал свое конституционное право и обязательно сделал свой выбор. Потому что от того, как пройдут эти местные выборы, насколько профессионально будут сформированы команды на местах, зависит, как будут жить наши громады дальше. Верим, что эти выборы откроют новую страницу в истории как Украины, так и нашего украинского Донбасса. Верим в нашу победу!" - резюмировала Наталия Королевская.