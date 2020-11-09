Перейменувати не можна залишити. Вищий адмінсуд вчергове переніс засідання у справі перейменування Кіровограда у Кропивницький.

З позовами про скасування рішення Верховної Ради, жителі міста та опозиційні депутати звернулися ще у 2016. Загалом таких подань чотирнадцять. На думку позивачів при затверджені постанови парламентарії допустили низку порушень. А також не врахували результати соцопитування, під час якого більш як вісімдесят відсотків жителів міста висловилися проти перейменування.

Сергій Ларін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":