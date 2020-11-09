Перейменування Кіровограда: "Опозиційна платформа - За життя" та жителі міста просять скасувати рішення Верховної Ради [ Редактировать ]
Перейменувати не можна залишити. Вищий адмінсуд вчергове переніс засідання у справі перейменування Кіровограда у Кропивницький.
З позовами про скасування рішення Верховної Ради, жителі міста та опозиційні депутати звернулися ще у 2016. Загалом таких подань чотирнадцять. На думку позивачів при затверджені постанови парламентарії допустили низку порушень. А також не врахували результати соцопитування, під час якого більш як вісімдесят відсотків жителів міста висловилися проти перейменування.
Сергій Ларін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы все-таки надеемся на справедливость. Мы хотим и наша задача, чтобы суд отменил это позорное решение Верховной Рады и жители города сами, на референдуме должны определить, как должен называться город, а затем Верховная Радп должна принять решение, которое бы соответствовало волеизъявлению жителей Кировограда.
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