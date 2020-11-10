В Украине готовятся к введению карантина выходного дня. Сколько он продлится, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

Он подчеркнул, что Украина не готова к полному локдауну.

"Мы не можем по экономическим причинам позволить себе полный локдаун, как наши европейские соседи. Сколько продлится карантин выходного дня будет зависеть от того, удастся ли нам стабилизировать ситуацию", - сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что Зеленский заболел коронавирусом.