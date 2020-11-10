Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян госпитализирован после избиения протестующими в Ереване. Об этом сообщает "Интерфакс".

В ночь на вторник, 10 ноября, после сообщений о подписании соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в столице Армении начались протесты. Демонстранты захватили здания правительства и парламента.

По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, Мирзояна оперируют, угрозы его жизни нет. Пашинян сообщил в Facebook, что в ходе протестов в Ереване обокрали его резиденцию.

Компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи украли из резиденции премьер-министра. Все это, конечно, "во имя родины".

Как сообщали "Подробности", президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Президент Армении сообщил, что узнал о соглашении из СМИ.

По условиям мирного договора, Армения должна до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы. Россия направит в регион 1 960 миротворцев, первые 6 российских самолетов вылетели в Карабах сегодня утром.

Ранее сообщалось, что Алиев заявил о капитуляции Армении.