В Духовном управлении мусульман России вынесли богословское заключение, согласно которому межконфессиональные браки не приветствуются. Оно опубликовано на официальном сайте управления.

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской федерации постановил: межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания (христиане и иудеи - ред.), на территории России недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая.

Из документа следует, что категорически недопустим брак мусульманки с тем, кто не относит себя к мусульманскому сообществу, вне зависимости от того, каких взглядов и убеждений он придерживается.

По природе взаимоотношений главным в семье является муж. Жена следует или старается следовать ему во всем. Если муж немусульманин, то жене-мусульманке постепенно придется отказываться от своих религиозных устоев, ценностей. В воспитании детей акценты проставляет также именно муж. Следуя шариатскому правилу о запрете путей, ведущих к запретному, все мусульманские ученые единодушны в канонической недопустимости такого брака.

Несколько мягче звучит исламские богословы трактуют вопрос может ли мусульманин жениться на не мусульманке. Коран разграничивает эти две категории людей: язычников и людей Писания (христиане и иудеи), отмечая для каждой из них свои особенности.

Разрешено вам жениться на благочестивых из числа мусульманок и благочестивых из числа женщин людей Писания (христианках и иудейках), если вы передали им [ценный] свадебный подарок [в качестве безвозмездного дара], желая жениться на них [ощущая ответственность перед созданием семьи на всю оставшуюся жизнь], а не временно увлекаясь (не для разврата) и не беря их в качестве подруг.

В заявлении отмечается, что для счастливого союза такие близкие люди как муж и жена должны иметь схожие взгляды в вопросах религии и духовности, поэтому стать женой мусульманина может лишь готовая следовать предписаниям Корана не мусульманка.

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