В Вене 50 подростков турецкого происхождения ворвались в церковь Святого Антония Падуанского и устроили в ней погром. Об этом сообщают австрийские издания Kurier и Kronen Zeitung.

Информацию о погроме подтвердили в полиции города. Канцлер Австрии Себастян Курц осудил в Twitter произошедшее.

Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политического исламизма и не проявим здесь ложной терпимости. Спасибо всем полицейским за их приверженность!

Как сообщили очевидцы, около полусотни подростов восточной внешности ворвались в церковь, били церковную утварь и переворачивали скамьи. При нападении они выкрикивали "Аллах акбар". Нападение зафиксировала камера наблюдения.

Полицию вызвал настоятель церкви, однако молодежь успела сбежать до появления первых нарядов.

Австрийские издания сообщают, что в четверг вечером около 20 молодых людей турецкого происхождения устроили акцию на площади Ройманнплац в Вене. Они крикнули "Аллах акбар" и жгли пиротехнику. Полиция тогда разогнала толпу.

Напомним, что в четверг, 29 октября, во Франции произошла серия атак террористов. В Ницце исламист из Туниса убил троих прихожан базилики Нотр-Дам. Позднее в Авиньоне был застрелен мужчина, напавший на людей с ножом.

16 октября выходец из Чечни Абдулахан Анзоров отрубил голову школьному учителю вблизи Парижа. Таким образом он наказал его за то, что тот показал своим ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.