В ночь на вторник, 27 октября, велосипедист разрушил остановку общественного транспорта на улице Алма-Атинская в Днепровском районе Киева.

Соответствующее видео обнародовал dtp.kiev.ua.

На кадрах видно, как мужчина на велосипеде въезжает в остановку. В результате стеклянные элементы конструкции разлетаются на мелкие осколки.

После содеянного велосипедист покинул место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ривне полицейский "подстрелил" велосипедиста.

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