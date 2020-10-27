В Киеве велосипедист разгромил остановку [ Редактировать ]
Остановка общественного транспорта/ Фото: ua.news
В ночь на вторник, 27 октября, велосипедист разрушил остановку общественного транспорта на улице Алма-Атинская в Днепровском районе Киева.
Соответствующее видео обнародовал dtp.kiev.ua.
На кадрах видно, как мужчина на велосипеде въезжает в остановку. В результате стеклянные элементы конструкции разлетаются на мелкие осколки.
После содеянного велосипедист покинул место происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ривне полицейский "подстрелил" велосипедиста.
Также мы писали о том, что в Хмельницком водитель устроил тройное ДТП и сбежал.
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