Всемирный день шопинга: история и "золотые" правила праздника [ Редактировать ]
Ежегодно, 11 ноября, отмечается необычный и своеобразный праздник Всемирный день шопинга. Это событие еще не набрало достаточной популярности, но каждый, кто о нем узнает сразу становится его "фанатом".
История праздника
Начало было положено в 2009 году, когда китайская интернет-площадка "Alibaba Group" провела на своих ресурсах акцию по внедрению скидок до 50%. Организаторы события планировали "заразить" покупателей идеей приобретать товары по сниженным ценам. Решение оказалось на столько успешным, что к инициативе подключились другие крупные китайские интернет-площадки.
Масштабная распродажа от "Alibaba Group" по своим показателям реализации товаров сдвинула с лидерской позиции знаменитую "Черную пятницу". Всемирный день шопинга ежегодно помогает людям обновлять свой гардероб модными вещами.
Фото: shoppingpl.com
5 "золотых" правил Всемирного дня шопинга
- Заранее определитесь, что хотите купить;
- Обращайте внимание на количество позитивных отзывов и заказов у продавца;
- Напишите продавцу о своих предпочтениях. Возможно, он поможет вам выбрать нужную вещь;
- Сравнивайте цены у всех продавцов в интернете. Не спешите с покупками, обдумывайте свой выбор;
- Сохраняйте все чеки на телефон. В случае ошибки продавца вы сможете вернуть купленный товар.
Фото: agropolit.com
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