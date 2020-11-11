В Киеве Porsche протаранил карету скорой помощи (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В Киеве вечером 10 ноября, машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Porsche. Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.
Авария произошла на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской - возле красного корпуса Университета имени Шевченко.
Судя про видео, Porsche протаранил карету скорой помощи. Кто виноват в ДТП - установят правоохранители. В результате аварии пострадал водитель скорой, удар пришелся на его сторону.
Ранее сообщалось, что в Днепре столкнулись Porsche и Volkswagen.
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