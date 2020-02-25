Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгового представителя в Украине [ Редактировать ]
Торговым представителем России в Украине назначен Андрей Бабко.
Соответствующее распоряжение правительства РФ от 18 февраля 2020 года опубликовано на официальном портале правовой информации.
С июля 2013 года Андрей Бабко занимал должность торгового представителя России в Армении.
К слову, должность торгового представителя России в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.
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