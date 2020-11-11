Кіно, серіали, книжки та настільні ігри. Час готуватися провести вже найближчий вікенд удома. Кабінет міністрів своїм рішенням запровадив в Україні локдаун вихідного дня. Найближчий почне діяти з нуля годин суботи 14 листопада, до нуля понеділка. Практика протримається орієнтовно до 30 листопада.

Отже, від суботи по всій Україні у вікенд працюватимуть лише продуктові і господарські магазини, аптеки, АЗС, ветеринарні центри і зоомагазини. Під повною забороною робота закладів культури, ТРЦ, спортзалів і басейнів.

Втім, уряд вніс новації і щодо інших днів тижня. Заборонив зібрання понад 20 осіб. Спортивні заходи тепер проходитимуть без глядачів. Завантаженість кіно- та театральних залів не повинна перевищувати половину, а в громадському транспорті перевезення можливе тільки на сидячих місцях. Фітнес-центри малої площі доведеться закрити. Заклади харчування мають збільшити дистанцію між столиками до 2 метрів і працюватимуть до 22 години, окрім роботи на виніс.

Такі обмеження, попередньо, теж діятимуть до кінця листопада.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Ми знаходимо найкращий баланс, тому що ми не можемо зробити повний локдаун. Ми б хотіли зробити повний локдаун на три тижні, але в нас не витримає наша економіка згідно з тим, що нам дає Мінекономіки і Мінфін. Як ще мені достукатися і розповісти, чому саме ми запроваджуємо такі заходи. Нам треба розірвати цей ланцюг, щоб в нас не було тисячі хворих кожного дня.

Денис Шмигаль прем'єр-міністр України: