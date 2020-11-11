Разумков заболел коронавирусом [ Редактировать ]
В среду, 11 ноября, глава Верховной рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. Спикер отправился на самоизоляцию. Об этом он написал в Facebook.
Он отметил, что получил положительный результат теста и теперь будет работать дистанционно.
"Чувствую себя нормально. Надеюсь, так будет и дальше", - написал Разумков.
Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус.
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