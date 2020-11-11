В среду, 11 ноября, глава Верховной рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. Спикер отправился на самоизоляцию. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что получил положительный результат теста и теперь будет работать дистанционно.

"Чувствую себя нормально. Надеюсь, так будет и дальше", - написал Разумков.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус.