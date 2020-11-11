З Дорожнього фонду забрали "коронавірусні" гроші [ Редактировать ]
Уряд нарешті почув медиків. Сьогодні з Дорожнього фонду забрали майже 900 мільйонів гривень на обладнання ліжок киснем.
Нагадаємо, з Фонду боротьби з COVID-19 уже використали 39 мільярдів гривень - це трохи більше від половини усієї суми. Але на охорону здоров'я з них пішло лише дещо більше 6,5 мільярдів, хоча передбачено було 16.
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