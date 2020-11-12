В матче Кубка Дании между "Люнгбю" и "Слагельсе", который завершился со счетом 9:0, зрители увидели фантастический гол-шедевр в исполнении Николая Геертсена (на фото).

Во время подачи углового 29-летний защитник "Люнгбю" исхитрился пробить в падении "ножницами" через себя. "Слагельсе" спасла перекладина, но уже через секунду мяч залетел в сетку ворот.

Когда мяч отскочил в район 11-метровой отметки, все тот же Геертсен подпрыгнул из положения лежа и боковыми "ножницами" слету забил шедевральный гол (7-й в матче).

Pokalfodbold er magisk ⚽ En solid scoring fra Nicolai Geertsen fra @LyngbyBoldklub i pokalopgøret mod Slagelse 👏 Vi sender pokalfodbold i eftermiddag mellem Kolding IF og AGF fra klokken 16.15 på DR1 📺 pic.twitter.com/1AEmbkECRL — DR Sporten (@DRSporten) November 12, 2020

После матча автор фантастического гола дал короткое интервью изданию bold.dk:

Конечно, это был один из моих лучших голов. Естественно, хотелось, чтобы мяч оказался в воротах после первого же удара "ножницами", но я доволен и этим. Это немного случайный гол, но я всегда стараюсь немного поэкспериментировать на тренировке. Я пробую что-то подобное пару раз в неделю, чтобы люди знали, что такие мячи могут залетать время от времени.

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