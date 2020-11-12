Центральна виборча комісія пояснила, чому досі не оголосила результати виборів, хоча мала зробити це ще 6 листопада.

В комісії заявили, що на сьогодні остаточні результати голосування не встановлено у 2 обласних, 2 районних, 5 міських та 2 селищних радах; немає результатів і щодо виборів одного селищного та 6 міських голів. Серед причин затримки - судові оскарження та повторні підрахунки бюлетенів на окремих дільницях.