Чому ЦВК досі не оголиса результати місцевих виборів [ Редактировать ]
Центральна виборча комісія пояснила, чому досі не оголосила результати виборів, хоча мала зробити це ще 6 листопада.
В комісії заявили, що на сьогодні остаточні результати голосування не встановлено у 2 обласних, 2 районних, 5 міських та 2 селищних радах; немає результатів і щодо виборів одного селищного та 6 міських голів. Серед причин затримки - судові оскарження та повторні підрахунки бюлетенів на окремих дільницях.
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