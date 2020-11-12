Після рекордно масштабних пожеж американський штат Каліфорнія накрив аномальний холод. У кількох районах випав перший у цьому сезоні сніг. На одному з гірськолижних курортів - аж до 46 сантиметрів. Різкого зниження температури можуть не витримати деякі рослини, попереджають синоптики.

Хоча вдень стовпчик термометра тримається на майже літніх позначках - 20-25 градусів вище нуля. Снігом вкрило і сусідній штат Неваду. Місцеві жителі кажуть, що такий товстий сніговий покрив тут спостерігали лише двічі в історії.