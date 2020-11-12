Полковник ВСУ погорел на взятке в 400 тысяч [ Редактировать ]
Правоохранители задержали начальника отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса гнепрокурора.
Полковник требовал у руководителя предприятия неправомерную выгоду за внесение изменений в технические условия тендера, что позволило бы предприятию принять участие в государственной закупке. Предприниматель должен был заплатить "откат" в размере 400 тысяч гривен.
Отмечается, что злоумышленник был задержан во время получения первой части оплаты.
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