Правоохранители задержали начальника отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса гнепрокурора.

Полковник требовал у руководителя предприятия неправомерную выгоду за внесение изменений в технические условия тендера, что позволило бы предприятию принять участие в государственной закупке. Предприниматель должен был заплатить "откат" в размере 400 тысяч гривен.

Отмечается, что злоумышленник был задержан во время получения первой части оплаты.

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