Чиновник требовал у руководителя одного из фармацевтических предприятий $200 тысяч Источник: ГБР

В пятницу вечером, 30 октября, детективы Государственного бюро расследований задержали при получении взятки в размере $100 тыс. руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, чиновник требовал у руководителя одного из фармацевтических предприятий $200 тыс. за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.

За взятку чиновник может сесть на срок от 5 до 10 лет по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Telegram-канал "Силовой", задержан и.о. начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Роман Неговелов.

Как писали "Подробности", украинцам рассказали, как сэкономить на взятках.