На взятке в $200 тысяч задержали одного из руководителей ГФС (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГБР
В пятницу вечером, 30 октября, детективы Государственного бюро расследований задержали при получении взятки в размере $100 тыс. руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, чиновник требовал у руководителя одного из фармацевтических предприятий $200 тыс. за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.
За взятку чиновник может сесть на срок от 5 до 10 лет по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает Telegram-канал "Силовой", задержан и.о. начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Роман Неговелов.
Как писали "Подробности", украинцам рассказали, как сэкономить на взятках.
по теме
"Ми всі порушували Конституцію в гонитві за євроінтеграцією" - Івченко
В п'ятницю, 30 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко заявив про порушення Конституції
Замах на захоплення влади: проти суддів КС відкрили кримінальну справу
Серед заявників: депутати, які впевнені, що це розслідування дозволить зупинити демонтаж антикорупційних органів
Які наслідки для України несе скасування відповідальності за VIP-корупцію
Навіть якщо вдасться назбирати компромат на корупціонера - його просто не розглядатимуть. І це удар по антикорупційній реформі та міжнародній репутації, а ще - загроза національній безпеці України
День народження для українських корупціонерів: який подарунок зробив Конституційний Суд нечистим на руку чиновникам?
Україна опинилась у центрі справжньої конституційної кризи - чи похвалять нас за це західні партнери та МВФ?
НАЗК оприлюднює перелік чиновників-корупціонерів
Це міністри, екс-міністри, депутати, судді, директори державних підприємств, урядовці - всі ті, кого платники податків найняли на роботу