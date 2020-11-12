Мовна політика держави має бути справедливою для всіх, а місцеві органи влади повинні забезпечувати людям це право.

Про це сьогодні говорили учасники круглого столу в Одеській юридичній академій. Політики, представники громадськості та викладачі дискутували, зокрема, щодо чинного Закону про функціонування української мови. Адже положення цього документа - суперечливі.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ми маємо розуміти, що ми маємо захищати державну українську мову, но точно так же мы должны понимать, что граждане, думающие и говорящие на русском языке и других языках национальных меньшинств, должны иметь право для того, чтобы свободно использовать свои языки.

Сергій Ківалов, президент Національного університету "Одеська юридична академія":