В Египте в центре скандала оказался 5-звездочный отель Sunrise Arabian Beach, который находится в Шарм-эль-Шейхе. Жительница Киева Нинель Комарова на своей странице в Facebook рассказала об антисанитарии в отеле и о том, как в разгар пандемии руководство уменьшило количество работающих ресторанов с 8 до 1.

Теперь в отеле увеличился риск заражения коронавирусом, так как людей в помещении стало значительно больше.

Приходишь в ресторан отеля и как будто ты в какой-то заводской столовке: людей много, столы не успевают дезинфицировать, сервировки никакой, можете представить - столовые приборы лежат просто в открытом доступе на многоразовой салфетке. Пыль, брызги проходящих туристов все беспрепятственно летит и оседает на вилках, ножах.

На отдых женщина поехала вместе с мужем и дочерью.

Отель в Египте / Фото: facebook.com/Нинель Комарова

По словам девушки, персонал отеля не соблюдает масочный режим. Они постоянно приспущены.

В аэропорту все туристы сдавали тест на COVID-19. Но результаты приходят на следующий день. И до этого времени все приезжие гуляли по отелю и общались с людьми. Позже выяснилось, что у одной туристки тест был позитивным и только после этого ее отправили на самоизоляцию в номер.

А муж этой барышни, ходит по отелю и со всеми общается. И внимание, за 10 долларов, кто-то с персонала ей позволил выйти погулять и покупаться. Ужас!

Также в отеле нет в свободном доступе ни масок,

Ни антисептиков, ни масок в отеле в свободном доступе нет. А врач принимает всего 2 часа и то, если ему отдельно заплатить. А страховка, в которую кроме несчастного случая входит и помощь при заражении Covid-19, не покрывает консультации и оказание первой медицинской помощи.

Напомним, в Черкассах женщина рожала под дверью больницы из-за коронавируса.