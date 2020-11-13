В США Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) заявило об отсутствии свидетельств того, что бюллетени с голосами избирателей были потеряны или изменены в пользу другого кандидата. Выборы президента, которые состоялись 3 ноября, назвали самыми безопасными в истории.

Об этом пишет "Голос Америки".

Таким образом, в CISA отвергли утверждения президента Дональда Трампа и республиканцев о том, что он потерпел поражение от демократа Джо Байдена в результате фальсификаций и потери бюллетеней.

"Выборы, состоявшиеся 3 ноября, были самыми безопасными в американской истории", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была испорчена.

"Хотя мы знаем о существовании множества необоснованных заявлений и возможностей для дезинформации о наших избирательных процессах, мы заверяем вас в нашей полной уверенности в безопасности и честности выборах, и вы должны тоже быть в этом уверены", - добавили в Агентстве.

Ранее Трамп заявил о краже голосов.