В США прошли самые безопасные выборы в истории [ Редактировать ]
В США Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) заявило об отсутствии свидетельств того, что бюллетени с голосами избирателей были потеряны или изменены в пользу другого кандидата. Выборы президента, которые состоялись 3 ноября, назвали самыми безопасными в истории.
Об этом пишет "Голос Америки".
Таким образом, в CISA отвергли утверждения президента Дональда Трампа и республиканцев о том, что он потерпел поражение от демократа Джо Байдена в результате фальсификаций и потери бюллетеней.
"Выборы, состоявшиеся 3 ноября, были самыми безопасными в американской истории", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была испорчена.
"Хотя мы знаем о существовании множества необоснованных заявлений и возможностей для дезинформации о наших избирательных процессах, мы заверяем вас в нашей полной уверенности в безопасности и честности выборах, и вы должны тоже быть в этом уверены", - добавили в Агентстве.
по теме
Помпео заявил, что администрация готова к передаче власти
Власти Джорджии проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США в этом штате
Дональд Трамп рассказал своему окружению, что не планирует признавать свое поражение на президентских выборах
Там он может получить 20 голосов выборщиков
Подсчет голосов избирателей может затянуться