"Удалили 2,7 миллионов голосов": Трамп заявил о "краже" [ Редактировать ]
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что электронная система голосования Dominion по всей стране удалила 2,7 миллиона голосов, отданных за него на всеобщих выборах. Свое заявление он обнародовал в Twitter.
Отчет: Dominion удалила 2,7 миллиона голосов Трампа по всей стране. Анализ данных показывает, что 221 тысяча голосов в Пенсильвании перешли от президента Трампа к Байдену. 941 тысяча голосов Трампа удалены. Штаты, использующие систему голосования Dominion, передали 435 тысяч голосов от Трампа к Байдену.
Администрация Twitter отметила сообщение главы государства:
Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается.
Напомним, Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах в США. Дональд Трамп свое поражение пока не признал, требует пересчета голосов и грозит оспорить результаты голосования в суде.
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