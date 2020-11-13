Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что электронная система голосования Dominion по всей стране удалила 2,7 миллиона голосов, отданных за него на всеобщих выборах. Свое заявление он обнародовал в Twitter.

Отчет: Dominion удалила 2,7 миллиона голосов Трампа по всей стране. Анализ данных показывает, что 221 тысяча голосов в Пенсильвании перешли от президента Трампа к Байдену. 941 тысяча голосов Трампа удалены. Штаты, использующие систему голосования Dominion, передали 435 тысяч голосов от Трампа к Байдену.

Администрация Twitter отметила сообщение главы государства:

Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается.

Напомним, Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах в США. Дональд Трамп свое поражение пока не признал, требует пересчета голосов и грозит оспорить результаты голосования в суде.