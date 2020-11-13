Далеко не всем людям легко влюбиться и "нырнуть в омут с головой" в светлые чувства. Для некоторых это может стать целым испытанием.

Астрологи рассказали, какому знаку зодиака сложно решиться на отношения.

Итак, на первом месте оказался Козерог. Это очень закрытый знак. Он крайне редко выражает свои эмоции - как положительные, так и отрицательные. Но если у некоторых знаков под такой внешней холодностью внутри бушует вулкан страстей, то Козероги какие снаружи, такие и внутри.

Козероги четко знают, чего они хотят от жизни, и заставляют все окружение работать на себя. Они просто используют людей в собственных целях и нисколько не тяготятся этим. Из-за своей эмоциональной скупости Козероги практически не имеют близких друзей. А брак они рассматривают лишь как выгодный альянс, в котором можно попользоваться человеком, находящегося рядом. Конечно, и они привязываются к людям, с которыми живут, но в этой привязанности больше разума, чем чувства.

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