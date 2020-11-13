Ford вслед за Tesla и BMW переключился на мир электромобилей. После электропикапа Ford F-150 автомобильный гигант анонсировал фургон E-Transit 2022 года на электротяге, способный проехать до 200 км без подзарядки.

Он выйдет на рынок в следующем году по цене в 45 тысяч долларов, что делает его привлекательным предложением для малого бизнеса.

Поскольку новый E-Transit представляет собой электромобиль, он у него нет тяжелого и громоздкого двигателя внутреннего сгорания – вместо него легковесный и компактный электромотор, что добавляет ему грузоподъемности.

При этом электродвигатель достаточно мощный – 266 л.с. с крутящим моментом в 429 н.м. Его сил хватает для перевозки 1700 кг грузов.

Он поддерживает быструю зарядку как переменным, так и постоянным током. Как сообщает Cnet, E-Transit способен проехать 50 км после 10-минутной зарядки, что довольно быстро, и это может помочь коммерческим клиентам поддерживать работу своего автопарка с минимальным временем простоя.

Еще одна особенно интересная особенность E-Transit – это встроенные вилки питания, расположенные в задней части фургона. Они позволяют запитать электроинструменты или подзарядить любой гаджет от обычной розетки.

С точки зрения внешнего вида в E-Transit, то в нем нет ничего особенного: он выглядит как обычный фургон. Однако в этом нет ничего плохого, особенно для клиентов, на которых нацелена компания Ford: строителю или водителю службы доставки вряд ли будет важна эстетика своего автомобиля.

Вся красота раскрывается внутри и в его возможностях, которые предоставляет электрофургон. В интерьере выделяется 12-дюймовый сенсорный дисплей, который выводит информацию о состоянии авто, заряде батареи и предоставляет доступ к навигации.

У E-Transit есть даже автопилот, функция интеллектуального удержания на полосе для движения, автоматические экстренные тормоза и адаптивный круиз-контроль с "распознаванием знаков скорости".

На момент выхода в продажу, Ford обещает гарантию на 160 тысяч км пробега, что даже больше, чем у стандартных авто с ДВС.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как BMW представил электрический кроссовер с запасом хода 480 км. В то же время Bentley переходит на выпуск электромобилей и гибридов.