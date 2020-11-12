Автоконцерн BMW, который в этом году сменил логотип, анонсировал новый электромобиль в классе кроссоверов под названием iX SUV.

Как сообщает The Verge, новинка является технологическим флагманом BMW, а это означает, что электромобиль включает в себя ряд инноваций технологий, которые будут интегрированы в последующих электрокарах немецкого автопроизводителя. Среди них электрическая трансмиссия, интуитивно понятный интерфейс бортового компьютера и минималистичный интерьер.

BMW iX станет первым автомобилем, который будет оснащен масштабируемой технологией для электромобилей пятого поколения. Это означает, что он может быть адаптирован для транспортных средств различных классов.

Производство BMW iX будет запущено на заводе компании в Дингольфинге, расположенном в Южной Баварии, Германия, во второй половине 2021 года.

Название iX взято неспроста – новинка сильно напоминает X5, но с более низкой линией крыши и более аэродинамическим профилем. BMW заявляет, что высота крыши сопоставима с моделью X6,а размер колес взят от X7.

Команда дизайнеров хотела, чтобы экстерьер выглядел "чистым и прочным, почти монолитным, как хорошо округленный камень со срезанными гранями", – прокомментировал Адриан ван Хойдонк, директор по дизайну BMW.

Однако автокритикам не понравился дизайн лицевой части кроссовера – она вызвала споры еще 2019, когда прототип был представлен в концептуальной форме iNEXT с его плоской квадратной формой и непривычно большой решеткой радиатора.

Интерьер iX позаимствовал идеи минимализма у Tesla Илона Маска, но с намеком на корни BMW как производителя роскошных автомобилей. Водителю предлагается всего один экран, демонстрирующий недюжинную сдержанность BMW, тогда как большинство электромобилей укомплектованы несколькими экранами, как в самолете.

Изогнутый цельный дисплей служит местом для управления всеми функциями автомобиля. Он включает в себя объединение 12,3-дюймовой комбинации приборов и центрального 14,9-дюймового информационно-развлекательного экрана в единый блок, расположенный под углом к ​​водителю.

На экране будет представлена ​​операционная система BMW следующего поколения, которой можно будет управлять с помощью сенсорного или голосового управления. BMW намекнула, что iX будет оснащен системой автономного вождения 3-го уровня. Это означает, что при определенных условиях электрокроссовер способен ездить на автопилоте "на 100%".

Батарея на первый взгляд не сильно впечатляет – ее хватает на 480 км автономного хода (300 миль), что по меркам 2020 года уже маловато. Емкость аккумулятора не раскрывается, но у баварцев есть козырь в виде технологии сверхбыстрой зарядки, которая прибавляет по 120 км за каждые 10 минут зарядки.

Аккумулятор можно зарядить с 10% до 80% емкости менее чем за 40 минут, с 0% до 100% – за 11 часов на зарядной станции мощностью 11 кВт.

Рекомендованная цена на кроссовер пока не объявлена. Но, учитывая сходство с внедорожником X5, который продается по рекомендованной цене 59,4 тысячи долларов, а также дополнительные затраты на производство аккумуляторов, весьма вероятно, что iX поступит в продажу по цене 70 тысяч долларов без учета налогов.

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