У Харкові чоловік з гранатою захищав квартиру від обшуку [ Редактировать ]
У Харкові сьогодні вранці чоловік з гранатою дві години тримав у напрузі правоохоронців і місцевих жителів. Він погрожував підірвати себе та поліцейських, якщо ті розпочнуть обшук у його будинку. В чому підозрювали чоловіка і чим все скінчилося - розкажемо далі.
Вулиця Квіткінська, приватний сектор. У цьому будинку живуть батько з дорослим сином. Приблизно о дев'ятій ранку сюди прибули правоохоронці, щоб провести обшук. Мешканців будинку підозрювали у вирощуванні конопель.
Сергій Чиж, начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області:
Головним був дізнавач Основ'янського відділу поліції разом з оперативними працівниками.
Та до правоохоронців вийшов власник будинку - з гранатою в руках. Вирвав чеку, погрожував усе підірвати... І зачинився у своїй половині будинку.
Сергій Чиж, начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області:
В першу чергу було забезпечено охорону громадського порядку, і задіяно спецоперацію, яка увійшла в дію. Основні задачі поліції були в тому, щоб в першу чергу він сам собі не заподіяв тілесних ушкоджень.
Поліцейські евакуювали мешканців навколишніх будинків. Прибули вибухотехніки, швидка та спецпризначенці. Аби чоловік не накоїв лиха й віддав гранату - командир спецпризначенців "Корду" дві години вмовляв його. За спецоперацією спостерігали всі сусіди. Кажуть, про Михайла, так звати чоловіка, і подумати такого не могли. Хіба що він міг стати на захист свого неблагополучного сина.
Олена, сусідка:
Все ж сказали, что хороший человек, не только мы. Вон соседи, рядом которые, они тоже.
Ольга Єщенко сусідка:
Он нормальный, хороший, общались с ним. Просто что жизнь у него так сложилась, что он больной очень. Что он в больницах, а денег, видно, не хватает.
Врешті Михайла - затримали. Він відповідатиме одразу за двома статтями Кримінального кодексу - незаконне зберігання боєприпасів і погроза вбивством працівникам поліції.
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