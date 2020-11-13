У Харкові сьогодні вранці чоловік з гранатою дві години тримав у напрузі правоохоронців і місцевих жителів. Він погрожував підірвати себе та поліцейських, якщо ті розпочнуть обшук у його будинку. В чому підозрювали чоловіка і чим все скінчилося - розкажемо далі.

Вулиця Квіткінська, приватний сектор. У цьому будинку живуть батько з дорослим сином. Приблизно о дев'ятій ранку сюди прибули правоохоронці, щоб провести обшук. Мешканців будинку підозрювали у вирощуванні конопель.

Сергій Чиж, начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області:

Головним був дізнавач Основ'янського відділу поліції разом з оперативними працівниками.

Та до правоохоронців вийшов власник будинку - з гранатою в руках. Вирвав чеку, погрожував усе підірвати... І зачинився у своїй половині будинку.

Сергій Чиж, начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області:

В першу чергу було забезпечено охорону громадського порядку, і задіяно спецоперацію, яка увійшла в дію. Основні задачі поліції були в тому, щоб в першу чергу він сам собі не заподіяв тілесних ушкоджень.

Поліцейські евакуювали мешканців навколишніх будинків. Прибули вибухотехніки, швидка та спецпризначенці. Аби чоловік не накоїв лиха й віддав гранату - командир спецпризначенців "Корду" дві години вмовляв його. За спецоперацією спостерігали всі сусіди. Кажуть, про Михайла, так звати чоловіка, і подумати такого не могли. Хіба що він міг стати на захист свого неблагополучного сина.

Олена, сусідка:

Все ж сказали, что хороший человек, не только мы. Вон соседи, рядом которые, они тоже.

Ольга Єщенко сусідка:

Он нормальный, хороший, общались с ним. Просто что жизнь у него так сложилась, что он больной очень. Что он в больницах, а денег, видно, не хватает.

Врешті Михайла - затримали. Він відповідатиме одразу за двома статтями Кримінального кодексу - незаконне зберігання боєприпасів і погроза вбивством працівникам поліції.