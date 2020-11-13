Юрій Бойко закликав повернути опалення жителям Херсону [ Редактировать ]
Досі мерзнуть і половина мешканців Херсона. А все тому, що міські теплопостачальники у боргах. Херсонська ТЕЦ, приміром, завинила аж 35 мільйонів гривень.
На підприємстві пояснюють: люди під час карантину стали менше платити, відтак і вони не можуть розрахуватися за газ. Аби не допустити, щоб пів міста залишилися без тепла, у ситуацію втрутилися політики.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Ситуация типичная для страны, по всем ТЭЦ, это наличие большой задолженности перед "Нефтегазом" за газ. Это у всех такая ситуация, формировалась она не по вине этой ТЭЦ. Это недостатки той системы. Подобные предприятия должны находиться под контролем государства, им надо помогать, модернизировать и развивать.
Володимир Сальдо, депутат Херсонської міськради:
Ми тільки що поспілкувалися з керівником, з начальниками змін, вони вже почали подавати теплоносій в мережу, поки температури 40%. Першими підключають об'єкти соцкультури.
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