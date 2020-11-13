Аби не допустити, щоб пів міста залишилися без тепла, у ситуацію втрутилися політики

Досі мерзнуть і половина мешканців Херсона. А все тому, що міські теплопостачальники у боргах. Херсонська ТЕЦ, приміром, завинила аж 35 мільйонів гривень.

На підприємстві пояснюють: люди під час карантину стали менше платити, відтак і вони не можуть розрахуватися за газ. Аби не допустити, щоб пів міста залишилися без тепла, у ситуацію втрутилися політики.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Ситуация типичная для страны, по всем ТЭЦ, это наличие большой задолженности перед "Нефтегазом" за газ. Это у всех такая ситуация, формировалась она не по вине этой ТЭЦ. Это недостатки той системы. Подобные предприятия должны находиться под контролем государства, им надо помогать, модернизировать и развивать.

Володимир Сальдо, депутат Херсонської міськради: