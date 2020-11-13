Для минимизации дальнейшего распространения COVID-19 необходим мультимодальный подход. COVID-19 - это не медицинская, а социальная, поведенческая проблема. Об этом заявил эпидемиолог Андрей Александрин в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА".

Эпидемиолог отметил, что он не поддерживает карантин выходного дня.

"Я изначально поддерживал и был двумя руками за адаптивный карантин, но мы увидели просто, что в нашей стране адаптивный карантин не выполняется. Поэтому на сегодняшний день нужно искать какие-то пути решения", - сказал он.

Александрин подчеркнул, что контролировать выполнение карантинных норм должны национальна полиция и Госпотребслужба.

"Есть же у нас рестораны, если у нас заведения, которые действительно придерживаются рекомендаций и придерживаются инфекционной безопасности у себя на местах - они через столик людей рассаживают, следят за кратностью воздухообмена, а есть те, которые игнорируют", - отметил он.

"Так давайте адаптивному карантину будем следовать до конца. Тех, кто нарушает - их попросту будем закрывать, а те, кто придерживается этих мероприятий - пожалуйста, пускай работают и дальше. Это ответственность каждого на сегодняшний день", - подытожил эпидемиолог.