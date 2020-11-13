Карантин выходного дня не поможет - эпидемиолог [ Редактировать ]
В пятницу, 13 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" эпидемиолог Андрей Александрин рассказал о том, что карантин выходного дня не поможет.
По его словам, путь передачи коронавируса по приоритетности:
- капельный
- воздушный
- контактный
"Все-равно считаю, что карантин выходного дня ничего не даст. В понедельник утром массово весь общественный транспорт забьется как селедка. Это будет массовое инфицирование. Ничего не изменится, пока с транспортом не будет решен вопрос, как в той же Европе, когда там минимизировали нахождение людей в одном автобусе (который вентилируемый, в отличие от нашего общественного транспорта)", - сказал эпидемиолог.
Следующее - сегодня малый и средний бизнес максимально прижимают, заставляют увольнять сотрудников, делать те вещи, которые ведут к банкротству их дел, при этом государство не экономит на себе, не сокращает своих сотрудников. Это социальная несправедливость приведет к тому, что завтра уже начнутся волнения в обществе и половина страны встанет.
Также Александрин отметил, что COVID-19 - это не медицинская, а социальная, поведенческая проблема.
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