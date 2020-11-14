Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила Народный трибунал и амнистию "за захват Лукашенко и членов его террористической группировки" власти. Об этом говорится в ее заявлении в Telegram-канале.

"Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники - террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления", - заявила Тихановская.

По ее словам, избирательная система в Беларуси - это "фикция для покрывания преступлений режима".

"Я, Светлана Тихановская, объявляю Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы. Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но время правосудия пришло", - говорится в заявлении оппозиционерки.

Она также обнародовала план Народного трибунала и сообщила, что параллельно международная группа оппозиционеров "уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией, а также по содействию судам универсальной юрисдикции".

"У этого плана две цели: остановить беззаконие и показать, что бояться должны не протестующие беларусы, а те, кто совершает преступления против них. Прошло время, когда можно просто убивать людей с уверенностью, что за это ничего не будет. Прошло время, когда "не до закона". С этого дня гарант закона - народ Беларуси", - подытожила Тихановская.

Ранее Тихановская назвала позицию по Крыму.