Вакцина от коронавируса: Минздрав сделал ошеломительное заявление [ Редактировать ]
Украина находится на финальной стадии подписания договора о получении вакцины от COVID-19 от Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Ведомство Максима Степанова в постоянном контакте со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.
Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже подсоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм.
Отмечается, что вопрос вакцины - приоритетный как для правительства, так и для президента Украины.
Ранее мы писали, что вирусолог рассказала, когда украинцы смогут привиться от COVID-19. При этом, на препарат украинского производства полагаться не стоит.
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Про це повідомив на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на скептичні заяви щодо розробки кандидата на вакцину