Смертельное ДТП в Киеве: суд вынес решение [ Редактировать ]
Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу водителя автомобиля такси, который совершил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Фемида удовлетворила ходатайство полиции о применении меры пресечения к подозреваемому.
Напомним, в Киеве автомобиль компании Uber на скорости влетел в остановку с людьми. В результате дорожно-транспортного происшествия две женщины погибли, еще два человека госпитализированы.
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