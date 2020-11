В субботу, 14 ноября, сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа вышли на улицы Вашингтона. Сотни людей собрались на Freedom Plaza, неподалеку от Белого дома, чтобы поддержать своего кандидата.

Об этом сообщает NBC4 Washington.

Люди держат в руках американские флаги и требуют прекратить кражу голосов. Многие пришли в футболках и кепках с надписью Make America Great Again!, то есть "Сделаем Америку снова великой!", - предвыборного лозунга Трампа 2020 года.

Часть митингующих направилась к зданию Верховного суда в знак протеста против результатов выборов, которые, по мнению сторонников американского лидера, были сфальсифицированы.

Свой митинг проводит и группа противников действующего президента. Между группами митингующих наблюдаются небольшие стычки.

Things have gotten tense at times at the #MillionMAGAMarch. Moments ago someone wielding a Trump flag lunged it at a counter protester with Refuse Fascism.



At other times there was pushing, one man pulled a sign out of a woman’s hands and hit her with it. https://t.co/hkIueooo98 pic.twitter.com/7AJzYtBJAs