В Молдове, 15 ноября, прошел второй тур выборов президента. По предварительным данным на выборах лидирует глава партии Действие и солидарность (PAS) Майя Санду. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

Стоит отметить, что во второй тур выщли : Игорь Додон и Майя Санду.

По данные экзит-пола WatchDog. Санду набирает 54,7%, Додон - 46,3% голосов избирателей.

Кроме того, по данным экзит-пола Intellect Group (совместного с ассоциацией SPERO), у Санду - 54,8%, у Додона - 45,2%.

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Важно, что оба кандидата уже выступили с заявлениями после закрытия участков.

Санду высоко оценила явку на зарубежных участках.

Наши граждане сегодня показали, что как бы далеко они ни находились, им не все равно, что происходит дома

Также она поблагодарила избирателей и отметила, что ценит каждый голос, и для нее и ее команды важно, чтобы выборы были свободными и честными.

Как ранее сообщалось, 1 ноября в Молдове состоялись выборы президента страны. Центральная избирательная комиссия Молдовы признала состоявшимися президентские выборы в стране, так как явка превысила необходимый порог - 33,3% от числа избирателей.

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