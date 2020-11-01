Президентские выборы в Молдове состоялись - ЦИК [ Редактировать ]
В Молдове, 1 ноября, состоялись выборы президента страны. Центральная избирательная комиссия Молдовы признала состоявшимися президентские выборы в стране, так как явка превысила необходимый порог - 33,3% от числа избирателей. Об этом сообщает Teller Report.
Президентские выборы в Молдове признаны действительными
Стоит отметить, что на пост президента Молдовы претендуют восемь кандидатов.
Главный противник Додона -действующего президента - Майя Санду, бывший премьер-министр и лидер в проевропейской Партии действия и солидарности. На прошлых выборах Санду проиграла Додону во втором туре.
Другой соперник Додона - глава партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. На президентских выборах в 2016 году он отозвал свою кандидатуру в пользу Санду, ставшей единым кандидатом от правых сил.
На выборы также идут:
- мэр города Бельцы, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый,
- бывший руководитель Либерал-демократической партии Тудор Делиу,
- Виолетта Иванова поддержанная партией "Шор",
- лидер Партии национального единства Октавиан Цыку
- Дорин Киртоакэ от блока Unirea.
Согласно последним данным, уже проголосовало более 945 тысяч граждан Молдовы, что составляет 33,4% избирателей.
Как заявил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Максим Лебединский, выборы можно считать действительными, так как явка превысила необходимый порог - 33,3% от числа избирателей.
По предварительным данным, явка превысила необходимый порог - 33,3% от числа избирателей, включенных в списки избирателей, поэтому выборы можно считать действительными
Также по данным ЦИК, в 07:00 утра начали работу все 2004 избирательных участка. На 42 участках, открытых для жителей Приднестровья, голосование проходило без значительных инцидентов.
По всем опросам, во второй тур должны выйти лидер партии "Действие и солидарность" (Partidul Actiunea si Solidaritatea, PAS) Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон.
Додон заявил, что "выборы прошли свободно и демократично".
Согласно результатам "Барометра общественного мнения", за Додона готовы отдать голоса более 23% респондентов, за Санду – почти 20%.
Если прогнозы социологов подтвердятся, то оба политика вновь будут соперничать друг с другом, как и на президентских выборах 2016 года.
Как ранее сообщалось, в Молдове заминировали посольство Украины.
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