В Молдове, 1 ноября, состоялись выборы президента страны. Центральная избирательная комиссия Молдовы признала состоявшимися президентские выборы в стране, так как явка превысила необходимый порог - 33,3% от числа избирателей. Об этом сообщает Teller Report.

Президентские выборы в Молдове признаны действительными

Стоит отметить, что на пост президента Молдовы претендуют восемь кандидатов.

Главный противник Додона -действующего президента - Майя Санду, бывший премьер-министр и лидер в проевропейской Партии действия и солидарности. На прошлых выборах Санду проиграла Додону во втором туре.

Другой соперник Додона - глава партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. На президентских выборах в 2016 году он отозвал свою кандидатуру в пользу Санду, ставшей единым кандидатом от правых сил.

На выборы также идут:

мэр города Бельцы, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый ,

, бывший руководитель Либерал-демократической партии Тудор Делиу ,

, Виолетта Иванова поддержанная партией "Шор",

поддержанная партией "Шор", лидер Партии национального единства Октавиан Цыку

Дорин Киртоакэ от блока Unirea.

Согласно последним данным, уже проголосовало более 945 тысяч граждан Молдовы, что составляет 33,4% избирателей.

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Как заявил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Максим Лебединский, выборы можно считать действительными, так как явка превысила необходимый порог - 33,3% от числа избирателей.

По предварительным данным, явка превысила необходимый порог - 33,3% от числа избирателей, включенных в списки избирателей, поэтому выборы можно считать действительными

Также по данным ЦИК, в 07:00 утра начали работу все 2004 избирательных участка. На 42 участках, открытых для жителей Приднестровья, голосование проходило без значительных инцидентов.

По всем опросам, во второй тур должны выйти лидер партии "Действие и солидарность" (Partidul Actiunea si Solidaritatea, PAS) Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон.

Додон заявил, что "выборы прошли свободно и демократично".

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Согласно результатам "Барометра общественного мнения", за Додона готовы отдать голоса более 23% респондентов, за Санду – почти 20%.

Если прогнозы социологов подтвердятся, то оба политика вновь будут соперничать друг с другом, как и на президентских выборах 2016 года.

Как ранее сообщалось, в Молдове заминировали посольство Украины.

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