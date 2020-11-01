Парламентские выборы в Грузии выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ЦИК страны после подсчета 94,26% протоколов, передает "Эхо Кавказа".

За "Грузинскую мечту" проголосовали 48,12% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 26,94% пришедших на выборы.

Однопроцентный барьер для попадания в законодательный орган Грузии преодолели, согласно данным ЦИК, партии "Европейская Грузия" (3,79%), "Лело" (3,19%), "Альянс патриотов" (3,18%), "Стратегия Агмашенебели" (3,15%), "Альянс за социальную справедливость Грузии" (2,95%), "Граждане" (1,34%), Лейбористская партия Грузии (1%). Всего в выборах принимали участие 48 партий и два блока.

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Стоит отметить, что в ЦИК рассказали, что итоги парламентских выборов должны подвести не позже 19 ноября.

Важно, что Грузия 31 октября выбирала парламент по новым правилам, принятым в июле.

За 150 депутатских кресел боролись 48 партий и 2 избирательных блока. Причем 120 мест заполнятся по пропорциональным спискам, а 30 - по мажоритарным.

Впервые барьер прохождения в парламент для партий составил 1 процент (ранее - 5 процентов), а для избирательных блоков - столько процентов, сколько партий входит в блок. Страна перешла на парламентскую систему правления в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в Грузии 31 октября проходят парламентские выборы. В стране будет работать 3 847 избирательных участков.

Напомним, Саакашвили отказался от должности премьера Грузии.

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