Каналізація допоможе виявити спалахи коронавірусу [ Редактировать ]
Відходи з туалетів допоможуть виявляти спалахи коронавірусу. Через аналіз стічних вод науковці навчилися прогнозувати, де інфекція поширюється безконтрольно, а де карантин можна й послабити. Як це вдається - розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Сюди стікається вода з умивальників, туалетів і пральних машин жителів Лондона. І ця суміш екскрементів і помиїв стала безцінним матеріалом для боротьби з пандемією. Адже в людських відходах сліди коронавірусної інфекції з'являються раніше, аніж будь-які інші симптоми.
Гідеон Гендерсон, головний науковий радник міністерства довкілля Великої Британії:
Одна з найбільших проблем із виявленням коронавірусу - це те, що ви можете бути інфікованим і навіть не здогадуватися про це, не мати жодних симптомів. Однак, інфікувати інших. Краса цього методу полягає в тому, що завдяки аналізу стічних вод, ми виявляємо вірус навіть тоді, коли хвороба протікає безсимптомно.
Тож воду з каналізації періодично перевіряють на сліди коронавірусу. Приміром, у Лондоні такі аналізи роблять чотири рази на тиждень. Це допомагає побачити спалах захворювання задовго до того, як люди потрапляють до лікарень чи повідомляють медиків.
Зараз ми зменшимо кількість води в цьому зразку, щоби залишилися тільки мікроорганізми. Ось тут є маленька мембрана, яка пропускає воду і затримує віруси.
У цій французькій лабораторії перевіряють концентрацію РНК у кожному зразку стічних вод. Результат спрямовує науковців до конкретних районів, де активно поширюється ковід.
Бенджамін Жестін, генеральний директор компанії-постачальника води в Парижі:
Щойно ми бачимо спалахи інфекції, одразу повідомляємо про це місцеву владу, органи охорони здоров'я. Адже аналіз стічних вод - це додатковий інструмент для боротьби з епідемією: можна на ранніх етапах запровадити відповідні обмежувальні заходи і зупинити поширення інфекції в певних місцевостях.
Тобто перевіряти можна як цілі міста, так і окремі заклади. Приміром, американський університет в Арізоні тестує стічні води свого гуртожитку двічі на тиждень. Це значно дешевше, аніж тестувати кожного студента.
Більшість країн Європи ще в березні почала вивчати фекалії на наявність коронавірусу. І тепер вони звітують про ефективність цього методу. Останні 10 років у такий самий спосіб перевіряють сліди й інших інфекцій, як то норовірусу чи гепатиту.
по теме
Дев'ять кримінальних проваджень і майже тисяча адмінпротоколів за добу. І це результати лише першого тижня так званого карантину вихідного дня
Эпидемиолог прокомментировал введение карантина выходного дня
Правом компенсації зможуть скористатися підприємці, які залишилися без заробітку у вихідні, а також люди, які здають або беруть в оренду приміщення
Влада деяких міст уже заявила, що відмовляється виконувати постанову про карантинний вікенд. Це, зокрема, Краматорськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Мукачево, Одеса, Рівне, Слов'янськ, Тернопіль, Черкаси.
Напередодні ще п'ять регіонів Італії увійшли до "помаранчевої" зони ризику. Там мають зачинити бари, ресторани, а також обмежити міжміське пересування