Відходи з туалетів допоможуть виявляти спалахи коронавірусу. Через аналіз стічних вод науковці навчилися прогнозувати, де інфекція поширюється безконтрольно, а де карантин можна й послабити. Як це вдається - розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Сюди стікається вода з умивальників, туалетів і пральних машин жителів Лондона. І ця суміш екскрементів і помиїв стала безцінним матеріалом для боротьби з пандемією. Адже в людських відходах сліди коронавірусної інфекції з'являються раніше, аніж будь-які інші симптоми.

Гідеон Гендерсон, головний науковий радник міністерства довкілля Великої Британії:

Одна з найбільших проблем із виявленням коронавірусу - це те, що ви можете бути інфікованим і навіть не здогадуватися про це, не мати жодних симптомів. Однак, інфікувати інших. Краса цього методу полягає в тому, що завдяки аналізу стічних вод, ми виявляємо вірус навіть тоді, коли хвороба протікає безсимптомно.

Тож воду з каналізації періодично перевіряють на сліди коронавірусу. Приміром, у Лондоні такі аналізи роблять чотири рази на тиждень. Це допомагає побачити спалах захворювання задовго до того, як люди потрапляють до лікарень чи повідомляють медиків.

Зараз ми зменшимо кількість води в цьому зразку, щоби залишилися тільки мікроорганізми. Ось тут є маленька мембрана, яка пропускає воду і затримує віруси.

У цій французькій лабораторії перевіряють концентрацію РНК у кожному зразку стічних вод. Результат спрямовує науковців до конкретних районів, де активно поширюється ковід.

Бенджамін Жестін, генеральний директор компанії-постачальника води в Парижі:

Щойно ми бачимо спалахи інфекції, одразу повідомляємо про це місцеву владу, органи охорони здоров'я. Адже аналіз стічних вод - це додатковий інструмент для боротьби з епідемією: можна на ранніх етапах запровадити відповідні обмежувальні заходи і зупинити поширення інфекції в певних місцевостях.

Тобто перевіряти можна як цілі міста, так і окремі заклади. Приміром, американський університет в Арізоні тестує стічні води свого гуртожитку двічі на тиждень. Це значно дешевше, аніж тестувати кожного студента.

Більшість країн Європи ще в березні почала вивчати фекалії на наявність коронавірусу. І тепер вони звітують про ефективність цього методу. Останні 10 років у такий самий спосіб перевіряють сліди й інших інфекцій, як то норовірусу чи гепатиту.