В Харькове убили известного режиссера [ Редактировать ]
В больнице Харькова погиб известный театральный режиссер Леонид Садовский. Накануне на 71-летнего мужчину напал неизвестный и нанес тяжкие телесные повреждения от которых Садовский скончался в больнице. Об этом сообщает издание "Харьков Times" со ссылкой на коллег Леонида Садовского.
14 ноября на Садовского напали, когда он возвращался домой. Злоумышленник набросился на него сзади и избил, отчего тот потерял сознание.
Как сообщили коллеги Леонида Садовского, вечером 14 ноября режиссер вышел в аптеку за лекарствами. На него напали неизвестные неподалеку от дома и избили.
Отмечается, что нападавшие не забрали ничего у избитого Садовского, хотя режиссер имел при себе большую сумму денег.
Как сообщила пресс-служба Нацполиции, ему нанесли тяжелые удары тупым предметом. Мужчина смог дойти домой, где жена вызвала ему скорую помощь.
Стоит отметить, что в Харьковской больнице Леониду Садовскому сделали операцию. Но он умер около 1 часа ночи.
Садовский был заслуженным деятелем искусств Украины, режиссером, профессором.
В полиции уже открыли уголовное производство. Сейчас занимаются розыском нападавших. Им грозит 8 лет лишения свободы.
Напомним, под Луганском военнослужащий застрелил солдата и выдал его смерть за суицид.
Читайте также, на Харьковщине местный авторитет обстрелял автомобиль и ранил женщину.
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