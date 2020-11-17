В больнице Харькова погиб известный театральный режиссер Леонид Садовский. Накануне на 71-летнего мужчину напал неизвестный и нанес тяжкие телесные повреждения от которых Садовский скончался в больнице. Об этом сообщает издание "Харьков Times" со ссылкой на коллег Леонида Садовского.

14 ноября на Садовского напали, когда он возвращался домой. Злоумышленник набросился на него сзади и избил, отчего тот потерял сознание.

Как сообщили коллеги Леонида Садовского, вечером 14 ноября режиссер вышел в аптеку за лекарствами. На него напали неизвестные неподалеку от дома и избили.

Отмечается, что нападавшие не забрали ничего у избитого Садовского, хотя режиссер имел при себе большую сумму денег.

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Как сообщила пресс-служба Нацполиции, ему нанесли тяжелые удары тупым предметом. Мужчина смог дойти домой, где жена вызвала ему скорую помощь.

Стоит отметить, что в Харьковской больнице Леониду Садовскому сделали операцию. Но он умер около 1 часа ночи.

Садовский был заслуженным деятелем искусств Украины, режиссером, профессором.

В полиции уже открыли уголовное производство. Сейчас занимаются розыском нападавших. Им грозит 8 лет лишения свободы.

Напомним, под Луганском военнослужащий застрелил солдата и выдал его смерть за суицид.

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