В понедельник, 16 ноября, на Донбассе в районе Станицы Луганской был убит украинский военнослужащий 1999 года рождения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В прокуратуру Луганского гарнизона поступила информация о самоубийстве военного. Однако следователи установили, что имело место сокрытие убийства.

При осмотре места преступления были заметны попытки скрыть следы убийства, перемещено оружие погибшего. Кроме того, полученная рана из стрелкового автоматического оружия - в область затылка - явно нетипична для суицида.

Следствие пришло к выводу, что солдата убил его же сослуживец. Под давлением улик он сознался в преступлении. И рассказал, что в момент совершения убийства он был пьян.

Военнослужащего будут судить по факту умышленного убийства (ч. 1 ст.115 УК Украины).

Как сообщалось ранее, на Донбассе боец ВСУ пытался изнасиловать девочку.