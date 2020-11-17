Мины, гранаты, гранатомет: в кинотеатре обнаружили схрон боеприпасов [ Редактировать ]
В Авдеевке, в заброшенном кинотеатре правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сообщает нацполиция Донецкой области.
По данным правоохранителей, полицейские Авдеевского отделения полиции совместно с оперативной группой ОУР Службы безопасности Украины при штабе ОТУ "Восток", нарядами ВСП полка "Киев" оперативно обнаружили боеприпасы.
Стоит отметить, что мины, гранаты, РПГ, запалы к гранатам были попаданий с места происшествия и направлены на экспертизу.
Также остальные боеприпасы, которые находились в ненадлежащем состоянии и представляли собой угрозу, были переданы пиротехническом подразделения ДСНС для утилизации.
Сейчас правоохранители устанавливают владельцев опасной находки.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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