В Авдеевке, в заброшенном кинотеатре правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сообщает нацполиция Донецкой области.

По данным правоохранителей, полицейские Авдеевского отделения полиции совместно с оперативной группой ОУР Службы безопасности Украины при штабе ОТУ "Восток", нарядами ВСП полка "Киев" оперативно обнаружили боеприпасы.

Стоит отметить, что мины, гранаты, РПГ, запалы к гранатам были попаданий с места происшествия и направлены на экспертизу.

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Также остальные боеприпасы, которые находились в ненадлежащем состоянии и представляли собой угрозу, были переданы пиротехническом подразделения ДСНС для утилизации.

Сейчас правоохранители устанавливают владельцев опасной находки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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