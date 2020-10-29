На Донбассе 28 октября вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает.

Об инциденте сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушения достигнутых мирных договоренностей не зафиксированы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе может завершиться в любой день. По словам президента, путь к миру - это движение двух сторон.