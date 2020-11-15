Средняя явка во втором туре выборов городских голов по состоянию на 20 часов, 15 ноября, составляла 24%. Об этом сообщает ЦИК Украины, передает "Корреспондент"

По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%

По данным ЦИК самая высокая явка (34,29%) – в Хмельницкой области, где проходили выборы Каменец-Подольского городского головы.

В Киевской области, где выбирали мэра города Украинка, явка составила 31,46%.

На выборы мэра Луцка пришло 25,96% избирателей, а Одессы – 25,14%.

Мэра Краматорска Донецкой области пришло выбирать 23,14% избирателей.

В Херсоне на выборах городского головы явка составила 20,89%, в Сумах – 19,02%.

Для сравнения, средняя явка по Украине по состоянию на 20.00 в день голосования 25 октября этого года составила 36,88%.

Напомним, в семи городах Украины выбирают мэров во втором туре.