Во время голосования Зеленского произошел конфуз (фото, видео) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская проголосовали на выборах 25 октября. На избирательном участке, куда они приехали, провела свою акцию Femen.
Когда глава государства с женой шли к участку, выбежала девушка и задрала юбку красного цвета, сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".
Акция была двухсекундная, девушку сразу же увела охрана президента.
На изнанке юбки было написано Zexist. Девушка была без нижнего белья. Волосы на интимной зоне у нее были выкрашены в зеленый цвет.
Напомним, в Украине проходят местные выборы. Ранее мы публиковали инструкцию к голосованию на выборах.
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