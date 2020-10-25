Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская проголосовали на выборах 25 октября. На избирательном участке, куда они приехали, провела свою акцию Femen.





Когда глава государства с женой шли к участку, выбежала девушка и задрала юбку красного цвета, сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

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Акция была двухсекундная, девушку сразу же увела охрана президента.

На изнанке юбки было написано Zexist. Девушка была без нижнего белья. Волосы на интимной зоне у нее были выкрашены в зеленый цвет.

Напомним, в Украине проходят местные выборы. Ранее мы публиковали инструкцию к голосованию на выборах.