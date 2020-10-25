В воскресенье, 25 октября в Украине проводятся местные выборы. Голосование за кандидатов в депутаты местных советов всех уровней и глав населенных пунктов продлится с 08:00 до 20:00.

Первые результаты экзит-полов появятся после закрытия избирательных участков.

В Украине уже открылись избирательные участки. Голосование стартовало.

Напомним, что на избирательном участке необходимо соблюдать социальную дистанцию, находится в маске, также Минздрав рекомендует брать с собой свою ручку и оставить детей дома.

Ранее "Подробности" опубликовали инструкцию к голосованию на выборах.