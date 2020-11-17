Кабинет министров Украины, приказом 16 ноября № 1432-р, уволил руководителя Государственного космического агентства Владимира Усова. Документ опубликован на сайте Кабмина.

"Освободить Усова Владимира Владимировича от должности председателя Государственного космического агентства Украины в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", – говорится в распоряжении.

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Стоит отметить, что соответствующая статья предусматривает, что уволить чиновника категории "А" может субъект назначения по представлению премьера или профильного министра в течение четырех месяцев с момента назначения.

Владимир Усов возглавлял Госкосмос с 24 января 2020 года.

Важно, что еще одним распоряжением Кабмин назначил исполняющим обязанности главы Госкосмоса первого заместителя Усова Михаила Лева.

Владимир Усов пока никак не прокомментировал свое увольнение.

Напомним, ранее Кабмин подготовил план поддержки бизнеса на карантине.

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